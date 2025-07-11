ここ数年のストーブリーグで注目されるのが、日本人選手のメジャーリーグへの移籍だ。2025年は3年前のセ・リーグ三冠王、東京ヤクルトスワローズ村上宗隆選手の移籍に注目が集まっている。しかし、今年はケガに悩まされ、1軍でわずか1試合の出場に止まっている。その動向は、どうなっているのだろうか。メジャーリーグでもトップクラスの打球速度今シーズンは脇腹痛による長期離脱から、2025年4月17日の阪神タイガース戦で復帰し