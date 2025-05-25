経済学者の成田悠輔氏が25日放送のTBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。日本の米に対する政治姿勢に「国が何をやりたいのか意味不明という気もするんです」とコメントした。今月5〜11日のスーパーの平均米価は5キロ4268円と、前週に比べて54円も上がり、最高値となった。一方、「コメは売るほどある」と失言して21日に事実上更迭された江藤拓前農相の後任に小泉進次郎農相が任命された。早速、備蓄米の放出と