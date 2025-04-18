ジュビロ磐田は18日、MF藤原健介(21)が栃木SCへ育成型期限付き移籍することを発表した。移籍期間は2026年1月31日までで、磐田と対戦する公式戦には出場できない。藤原は磐田U-18から22年にトップチームへ昇格。昨季は磐田でJ1リーグ9試合に出場し、6月から育成型期限付き移籍したギラヴァンツ北九州ではJ3で20試合4得点を記録していた。今季はここまで公式戦の出場がなかった。以下、クラブ発表プロフィールとコメント●MF藤