MLB公式戦日本開幕シリーズのカブス対ドジャース戦が18日、東京ドームで開催された。試合開始前のセレモニーでは、『ポケモン』とコラボした映像が流れるなど、コラボ演出にネット上は驚きの声をあげている。【写真】ピカチュウ登場！ポケモン×MLB開幕戦セレモニーの様子映像は、ポケモンのゲーム映像とともに試合を盛り上げる内容で、演出ではマウンドに上がった少年は野球ボールではなく、モンスターボールを持ち、ドジャー