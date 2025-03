睡眠の質や睡眠時間を改善させるには、定期的な運動や、寝る前の軽い運動などが役立つことが、これまでの研究でわかっています。さらに、不眠症と診断された人が筋力トレーニングや有酸素運動、ヨガなどの運動をした結果を調べた新しい研究により、「不眠症対策に最も効果的な運動は筋力トレーニング」だということが突き止められました。New Research Reveals the Best Exercise for Beating Insomniahttps://scitechdaily.com/ne