友人関係を続ける為にはお互いの信頼関係が大切です。相手がいい加減な人だと思わぬトラブルに巻き込まれたり、振り回される事になるかもしれません。今回は筆者の友人から聞いた『お金にかかわるママ友トラブル』をご紹介します。 ママ友からのご祝儀の中身に驚き 私は2人の子供を育てている主婦です。1年前に2人目を出産したのですが、とても驚いたことがありました。出産後、友人に「生まれました」とLINEで報告するとすぐに