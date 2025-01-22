こんにちは、コスメ＆メイクライターの古賀令奈です。ナチュラルメイクの流行やマスク生活などの影響から、近年はかなり薄く淡いメイクをしている方が少なくありません。実は、ナチュラルメイクは大人世代には老け見えしやすい要素が多く、定番と思われている方法にも老け見えの原因がたくさん潜んでいます。そこで今回は、40代の方が気をつけたいNGメイクとお直しメイクをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら1．マスクありな