新種の首の長い恐竜化石が見つかった。スペインのクエンカで、高速鉄道の線路敷設工事が行われていた2007年以降に採集された1万2000点以上の化石の中から、7300万年前に生息していたと考えられる生物が発見された。 【画像】地球最大級・新種の魚竜を発見！2億200万年前に生息、体長26ｍ クジラ並みの“頂点捕食者” 「クンカサウラ・ピンティキニエストラ（Qunkasaura pintiquiniestra）」と名付けられた生物の頸椎、背