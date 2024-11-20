大争奪戦が繰り広げられているＦＡのフアン・ソト外野手（２６）がドジャース大谷翔平（３０）の契約金を越えるかもしれない。ソトをめぐってはメッツ、ヤンキースをはじめ、ドジャースレッドソックスブルージェイズなどが交渉に乗り出しており、相場がウナギ上りに跳ね上がっていると見られる。当初１３年〜１４年で５億ドル〜６億ドル（約７７７億円〜約９３２億円）の攻防とされていたが、元ＭＬＢ選手のカルロス・バ