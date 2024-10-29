「秋季高校野球関東大会・準々決勝、健大高崎１０−３佐野日大」（２９日、等々力球場）甲子園を経験している健大高崎・石垣元気投手が２年生投手では史上最速となる１５８キロをマーク。７回コールド勝利で４強入りを導き、３年連続のセンバツ出場を当確させた。初回先頭から１５０キロ台を連発。次打者の２球目には自己最速を更新する１５６キロを記録した。さらに衝撃の記録が飛び出したのは、自らの２点適時打で先制し