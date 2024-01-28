アメリカの研究者が発表した「紅茶に塩とレモンを入れる」というレシピをめぐり、米英で論争が巻き起こっています。イギリスの紅茶の専門家に、問題となったレシピに対する反応と、提唱する「正しい紅茶の飲み方」を取材しました。■米研究者提唱の“紅茶に塩とレモン”めぐり米英で論争アメリカの研究者ミシェル・フランクル氏が「完璧な紅茶のレシピ」として、「紅茶の苦みを取り除くため、塩とレモンを入れるべき」とする研究結