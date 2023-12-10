お笑いタレント・有吉弘行（49）がパーソナリティで10日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。ユーチューバーでタレント・フワちゃん（年齢非公表）が、かつてハワイロケでやらかした大失態を明かした。最近、フワちゃんやビビる大木とゴルフの練習に行こうと計画しているという有吉。「この前、（千鳥の）ノブと（オリエンタルランドの）藤森慎吾と（平成ノブシコブシの）吉村崇、みちょぱ
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