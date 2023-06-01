人気漫画『ゴールデンカムイ』作者・野田サトル氏の新連載（タイトル未定）が、7月27日発売の『週刊ヤングジャンプ』35号よりスタートすることが発表された。2011年〜12年に連載した『スピナマラダ！』と同じく、アイスホッケーを題材にした青春ストーリーを再び描き、本日1日発売の同誌27号では描き下ろしイラストが掲載されている。【画像】『ゴールデンカムイ』作者が描いたアイスホッケー漫画のイラスト同誌にて掲載された