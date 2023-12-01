’24年1月19日に公開予定の映画『ゴールデンカムイ』。漫画家・野田サトル氏による同名コミックを原作とし、明治後期の北海道を舞台に莫大な埋蔵金の争奪バトルを繰り広げるストーリーだ。主人公・杉元佐一役を山崎賢人（29）が、アシリパ役を山田杏奈（22）が演じるほか、鶴見篤四郎役を玉木宏（43）、土方歳三役を舘ひろし（73）が務めるなど錚々たる俳優陣が脇を固めている。続々とキャストや予告動画が解禁されるなか、11月6日