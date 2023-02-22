サウジアラビア・サッカーリーグ1部アルナスル所属のC・ロナウドの英マンチェスターの自宅が売りに出され、その予想売却額や内装が話題になっている。スペイン紙「マルカ」が報じた。スペイン2強「久保建英獲得」争う舞台裏 レアル呼び戻しが報じられるとバルサが横ヤリ高級住宅地にある豪邸には室内プールや最新設備のジム、リラクセーションエリアや大規模なシネマルームも完備するなど、贅を尽くしたものになっているという