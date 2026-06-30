“昭和レトロな夏休み”を、子どもたちへ。花火・しゃぼん玉・かき氷・すいか割り、親子が楽しむ“日本の夏文化体験”を開催

株式会社海栄館スイカ割りを楽しむ親子のイメージ

伊勢かぐらばリゾート（三重県伊勢市佐八町）の和モダンなグランピング施設「Luxury Trailers 離宮 伊勢(https://sennomori.kaiei-ryokans.com/rikyuise/)（ラグジュアリートレーラーズ りきゅう いせ）」は、“昭和レトロな夏文化”をテーマにした夏休み限定サービスを2026年7月18日（土）～8月31日（月）の期間すべての１泊２食付き宿泊プランご利用の方へ提供いたします。

近年、子どもたちの遊びはスマートフォンやゲームなどデジタル中心となっています。また、本年は昭和が続いていれば１００年を迎えることから、懐かしい“昭和レトロ”が人気を集めています。

本企画は、「子どもに“夏らしい思い出”を作ってあげたい」というご家族に、“昭和レトロな夏休み体験”を届けたいという想いから企画しました。伊勢志摩国立公園の自然に囲まれたグランピング空間で、親子が一緒に笑い、遊び、語り合う時間を通じて、“記念として思い出に残る夏”を提供いたします。

■夏休み限定“昭和レトロ”を家族で過ごす３つの特典

・期間：2026年7月18日（金）～8月31日（日）

・対象：1泊2食付きプランを予約の方（お一人様平日2名様1 室ご利用の場合：29,700円～）

・３つの特典：

手持ち花火を楽しむお父さんとお子様

1．手持ち花火（1組につき1セット）

家族で夜空の下に集まり楽しむ花火は、日本の夏を象徴する文化のひとつ。

親子のコミュニケーションを育みます。

しゃぼん玉を楽しむお子様



2．しゃぼん玉（1組につき1個）

風に舞うしゃぼん玉を追いかける体験は、小さなお子様にも人気の夏遊び。

自然の中だからこそ味わえる開放感を楽しめます。

トレーラーハウスのデッキでかき氷を楽しむお子様



3．ウェルカムかき氷（おひとり様1杯）

チェックイン後には、どこか懐かしさを感じる“夏の味”として、かき氷をご提供。

旅の始まりから夏祭り気分を演出します。

※有料オプション：「すいか割り体験」

さらに昭和の夏休みの定番ともいえる「すいか割り」を有料オプションで販売いたします。近年では海水浴場などでも見かける機会が減少したすいか割りを、家族みんなで気軽に楽しめるよう、冷えたすいか、叩き棒、目隠し、紙皿、お塩をセットにしました。小玉すいか2,200円、大玉すいか3,850円

※お値段は仕入れの状況などにより変更させて頂く場合がございます。

■ 「ラグジュアリートレーラーズ離宮伊勢」について(https://reserve.489ban.net/client/rikyuise/0/plan)

伊勢神宮のほど近く、四季の表情豊かな自然に囲まれた全5棟のトレーラータイプのお部屋です。いずれも露天風呂付き1棟貸切タイプで、愛犬と一緒に泊まれる専用客室2棟を完備しています。隣接する本館「千の杜」の温泉・大浴場なども利用できます。

・ 住所：三重県伊勢市佐八町池の上1165-1

・ 面積：客屋部分34平方メートル 、デッキ部分20平方メートル (１棟あたり)

・ 客室：全5棟、全棟露天風呂付、デッキ、ツインベット、トイレ、シャワーブース、畳の小上がりスペース。定員4名まで※うちペット（犬）可能ドッグラン付き2棟

・ チェックイン：15時、チェックアウト：11時

・ ご予約：千の杜0596-39-1200(10：30～18:30)

お部屋の一例デッキの一例バーベキューのイメージ朝食の一例夜の焚き火の様子全景（昼）

株式会社海栄館の概要(https://www.kaiei-ryokans.com/)

・株式会社海栄館：1981年11月創業

・代表者：代表取締役会長 渡邉幸一

代表取締役社長 渡邉玲緒

・事業内容：旅館・ホテル・レストラン業・バス事業

・本社所在地：愛知県知多郡南知多町大字山海字屋敷47

・URL: https://www.kaiei-ryokans.com/