史上最もサンプリングされたレジェンドラッパーのスリック・リック26年ぶりのニューアルバム『Victory』をリリース

ヒップホップ界の最も優れたストーリーテラーであり、カルチャーアイコンであるスリック・リック(Slick Rick)が、26年ぶりにニューアルバム『Victory』をリリース。フォーカストラック「Documents」にはアメリカの重鎮ラッパーNASが参加する。

ニューアルバム『Victory』は、多方面で創造性を発揮するイドリス・エルバ(Idris Elba) との共同監修により制作。エルバのレコードレーベル7WallaceとNASらを擁するMass Appealとの共同により、映像を伴ったビジュアルアルバムとしてリリースされる。

Slick Rick - "VICTORY" Trailer

26年ぶりのニューアルバム『Victory』で“ザ・ルーラー”ことスリック・リックは勝利に満ちた新たな章をスタートさせる。ストーリーテリング、レガシー、イマジネーション力の境界線をいっそう押し広げ、音と映像で圧倒。ザ・ポエット(=スリック・リック)とザ・ヴィジョナリー(=イドリス・エルバ)がエグゼクティブプロデュースを担い、NAS、Giggsとの強力なコラボレーション、エステルの特別参加曲などが収録されている。

スリック・リックはこう語る。

「アルバム『Victory』が体現するのは、忍耐、ストーリーテリング、イマジネーション、そして進化に他ならない。アートとハートの視覚的融合であり、私がこれまでに歩んできた道と、これから向かう道を反映したソニックジャーニーなのだ。『Victory』は単なる音楽ではなく、大胆不敵なステートメントであり、英国の最高の芸術だ!」

イドリス・エルバは「スリック・リックとの仕事をやった…故郷の英国に戻り、ヒップホップ界に素晴らしい貢献ができた。とても幸せなこと。文字通りの贈り物だ!」と語る。

またNASはこう述べる。

「スリック・リックとは長く一緒に仕事をしてきた仲。彼とスタジオに戻り、この新曲を作ることができて最高だった。彼はヒップホップカルチャーに多大な影響を与えてきた人物であり、彼がこのプロジェクトを次世代ファンと共有するのを楽しみにしている」

このプロジェクトで核を成すのは、ビヨンセの『Black Is King』の製作にも関わったメジ・アラビ(Meji Alabi)監督による30分の没入型映画であり、大胆なイメージを創造し、物語に深みをもたらしている。

この美的ビジョンのためにスリック・リックはレジェンド写真家であるジョナサン・マニオン(Jonathan Mannion)と、ブランドストーリーテラーであるエクエイター・スタジオ(Equator Studios)とコラボ。音楽はヤング・グル(Young Guru)によりミックスされ、アルバムのアートワークと展開は、英国の代理店PAQとリック自身のTeam Eye Patchが協力した。

4年の歳月をかけて制作されたニューアルバム『Victory』は、リックの生まれ故郷であるロンドンとフランスでソングライティングされレコーディング。目を見張る映像は、アメリカ、イギリス、アフリカの3大陸で撮影された。その結果、大陸を超えたリックのルーツにオマージュを捧げ、リリックの深み、シネマティックな魅力、そしてジャンルを超えた芸術性が満載されている。

■Slick Rick(スリック・リック)とは

“史上最もサンプリングされたヒップホップアーティスト”であり“ヒップホップ界でも最も優れたストーリーテラー”であるスリック・リック(本名:リッキー・マーティン・ウォルターズ)は、トレードマークのアイパッチを目につけ、ヒップホップ界のスーパーヒーローであり続けてきた。グラミー賞受賞者であり、アメリカの国立博物館のアフリカ系アメリカ人歴史文化博物館には彼に捧げられた人気展示が設置され、NYブロンクスの“ウォーク・オブ・フェイム”の星には彼の名が刻まれている。ジャマイカ、イギリス、アメリカの3つの文化を体現する彼の作品は、エミネム、ビヨンセ、マライア・キャリー はじめ数えきれないほどのアーティストからサンプリングや引用が為され、Jay-Z、ニッキー・ミナージュ、J・コールはじめ数多くのアーティストが彼について言及。スヌープ・ドッグがカバーした彼の「La Di Da Di」は、米国議会図書館のレコード保存委員会により長期保存物に指定されている。

“デフ・ジャム・レコーディングス”と契約した3人目のアーティストである彼は、これまでに4枚のアルバム、The Great Adventures Of Slick Rick』(1988)、『The Ruler’s Back』(1991)、『Behind Bars』(1994)、『The Art Of Storytelling』(1999)を発表。またMCM、Nike、NORDSTROMのキャンペーンを務め、Supreme 、Puma、Ballys、PACSUN、Urban Outfitters、Odd Sox、ill-iOpticsとコラボを展開。自身の非営利組織Victory Patch Foundationを通じて地域社会に貢献する。

■7Wallaceとは

ロンドンを拠点とする7Wallaceは、数々の受賞歴をもつアーティスト、俳優、DJであるIdris Elba(イドリス・エルバ)によって設立されたインディーレコードレーベル。ヒップホップからソウル、エレクトロニック、オルタナティブまで、ジャンルを超えた音楽をグローバルに展開する。これまでにリトル・シムズからサイプレス・ヒル、Qティップ、コージー・ラディカル、チェ・リンゴ、ティグス・ダ・オーサー、トドラ・T、チップ、ジェイムス・BKSまで多数の新進気鋭からアイコニックなアーティストの作品をリリースしている。

■Mass Appeal(マス・アピール) とは

文化を形成し、進化させる開拓者の視点でストーリーを伝えることを専門とするエンターテインメント企業。1996年以来、ポップカルチャーに影響を及ぼす新たな動きを記録し、今ではヒップホップを拡散する声であり、その影響力は拡大し続けている。コンテンツ、音楽、クリエイティブサービスの総合的な提供により、Mass Appealは最大限の威力と成果を生み出す。その多様性に富んだ思考は、敵や味方といった考えとは一線を画している。

■リリース情報

Slick Rick(スリック・リック)

ニュー・アルバム『Victory』配信中

配信リンク:https://slick-rick.sng.to/victory

レーベル:Mass Appeal

Tracklist:

1 Victory Intro

2 Stress

3 Angelic

4 Foreign

5 I Did That

6 Come On Let's Go

7 Landlord

8 Mother Teresa

9 Spirit To Cry

10 Documents

11 So You're Having My Baby

12 Cuz I'm Here

13 Matrix

14 We're Not Losing

15 Another Great Adventure

