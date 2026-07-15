俳優の佐藤二朗（57）が15日、自身のXを更新。騒動について語った8日以来となるポストに、ファンから歓喜のコメントが続々と寄せられている。

佐藤はフジテレビ「夫婦別姓刑事」（6月23日最終回）で夫婦役を演じていた女優の橋本愛（30）にハラスメントをしたと2日発売の「週刊文春」（文芸春秋）が報道。Xや所属事務所を通じて反論し、その後フジが謝罪していた。

この日、騒動について投稿した8日以来となるポストを投稿。「先週の韓国プチョン国際映画祭に続き、今週から開催されるカナダのファンタジア国際映画祭。その紹介記事で『観るべきジャンル映画10本』に『名無し』が選出されました」と、自身が原作・脚本・主演を務めた作品について紹介し「『爆弾』も入っています。感謝。」と述べた。

この投稿には「おかえりなさい。そして、おめでとうございます やはり俳優：佐藤二朗は今の日本で5本の指に入る名優だと私は思っています」「10本中に2本入っているのめっちゃうれしい」「海外でも評価される作品になっているのがうれしいです！『名無し』も『爆弾』も世界中の人に刺さりますように」「おお、名無しがついに世界に！」「佐藤さんは評価されるべき役者さんです」「佐藤さんの演技を国内外で待っている人がいます」と、さまざまなコメントが寄せられた。