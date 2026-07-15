「POPOPO」サービス終了へ「今後の事業環境やサービスの最適化を総合的に検討した結果」
音声で気軽な会話やLIVE配信を楽しめるコミュニケーションアプリ「POPOPO」が9月17日でサービスを終了することが15日、発表された。今年3月18日にサービスを開始していた。
【写真】4ヶ月前の発表時には…佐藤健＆GACKTも登場した『POPOPOサービス発表会』の模様
運営するPOPOPOは「今後の事業環境やサービスの最適化を総合的に検討した結果、サービスを終了する判断に至りました」と説明。「これまでご愛顧いただいた皆さまに深く御礼申し上げます」と感謝を伝えた。
今後は22日にプレミアム会員新規登録・更新停止およびコイン販売終了する。8月31日に新規ダウンロードを停止、9月17日にサービスを終了する。
同社は「皆様が『POPOPO』で過ごしてくださった時間や、これまで寄せてくださった応援の声に、運営チーム一同、心より感謝しております。サービス終了まで残りわずかではありますが、最後まで『POPOPO』をどうぞよろしくお願いいたします」と伝えていた。
【写真】4ヶ月前の発表時には…佐藤健＆GACKTも登場した『POPOPOサービス発表会』の模様
運営するPOPOPOは「今後の事業環境やサービスの最適化を総合的に検討した結果、サービスを終了する判断に至りました」と説明。「これまでご愛顧いただいた皆さまに深く御礼申し上げます」と感謝を伝えた。
同社は「皆様が『POPOPO』で過ごしてくださった時間や、これまで寄せてくださった応援の声に、運営チーム一同、心より感謝しております。サービス終了まで残りわずかではありますが、最後まで『POPOPO』をどうぞよろしくお願いいたします」と伝えていた。