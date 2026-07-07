「マイナビオールスターゲーム2026」

日本野球機構（NPB）は7日、「マイナビオールスターゲーム2026」ファン投票の最終結果を発表した。日本ハムからは両リーグ最多となる6人が選出された。また、昨年はファン投票で0人だったヤクルトからは、山野太一投手ら4人が選ばれている。

オールスターのファン投票は、今季のペナントでの立ち位置などでも結果が大きく左右される。昨年、セ・リーグ最下位に沈んでいたヤクルトはファン投票での選出は0だったが、池山隆寛新監督のもとで今季は躍進。山野の他、ホセ・キハダ（抑え投手部門）、古賀優大（捕手部門）、増田珠（外野手部門）の4人が選出された。

同じくセ・リーグでは、阪神から、大山悠輔（一塁手部門）、中野拓夢（二塁手部門）、佐藤輝明（三塁手部門）、森下翔太（外野手部門）が1位だった。森下は79万498票を集め、12球団最多だった。

パ・リーグ首位のソフトバンクからは、栗原陵矢（三塁手部門）と周東佑京（外野手部門）の2人が選出。また、日本ハムは伊藤大海（先発投手部門）、田宮裕涼（捕手部門）、清宮幸太郎（一塁手部門）、水野達稀（遊撃手部門）、万波中正（外野手部門）、フランミル・レイエス（DH部門）の6人が選ばれた。

今年のオールスターゲーム第1戦は7月28日に東京ドーム、第2戦は29日に富山市民球場で行われる。全セは阪神・藤川球児監督、全パはソフトバンク・小久保裕紀監督が指揮を執る。また、プラスワン投票期間は14〜20日で、22日に結果が発表される。（Full-Count編集部）