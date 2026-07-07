【Amazon プライムデー】山崎実業「tower」の収納アイテムや便利グッズがセール価格に
今回は、山崎実業の「tower」シリーズをご紹介。見た目はスタイリッシュながら、かゆいところに手が届く機能性で多くの人に愛されています。おうちをもっと便利で快適にしたい人は要チェックですよ。
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洗面台横の隙間を塞いで落下を防止し、物を置けるトレーに
山崎実業(Yamazaki) 洗面台横 隙間 トレー ホワイト W8.6×D44×H5.5cm タワー tower 隙間埋め 隙間ガード 隙間カバー 10135
1,760円 → 1,497円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
フィルムフックで簡単取り付け。浮かせて収納できるタンブラー
【ヒルナンデスで紹介】山崎実業(Yamazaki) フィルムフック マグネット タンブラー ホワイト 約W7×D7.5×H12.5cm(収納時全体) タワー tower 浮かせて収納 簡単取付 5487
1,100円 → 935円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
フィルムシートで洗面戸棚下に設置できる、マグネットタンブラー
山崎実業(Yamazaki) フィルムシート 洗面 戸棚下 マグネット タンブラー ホワイト W7×D7×H9.5cm タワー tower 浮かせる収納 洗面所 コップ 1751
1,100円 → 935円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
歯ブラシや歯磨き粉を下から差し込む洗面台用ホルダー
【ヒルナンデスで紹介】山崎実業(Yamazaki) フィルムフック 差し込み式 歯ブラシ ＆ チューブホルダー W18 ホワイト W18×D2.8×H6cm(フィルムフック含まず) タワー tower 浮かせる収納 歯ブラシホルダー ワイドサイズ 1497
1,760円 → 1,495円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
流せるトイレブラシのハンドルと、替えブラシをすっきり収納
山崎実業(Yamazaki) 替えブラシ 収納付き 流せるトイレブラシ スタンド ホワイト 約W11XD12XH17cm タワー tower トイレブラシケース トイレ掃除 5722
1,760円 → 1,495円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
囲み方を自由に調整できるIH専用レンジガード
山崎実業(Yamazaki) マグネット レンジガード 4枚パネル ブラック パネル：W18×D0.7×H32cm(1枚あたり) タワー tower 食洗機対応 1枚ずつ取り外し可能 油はねガード 1457
7,920円 → 6,731円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
電子レンジと食洗機に対応。大さじも量れる計量カップ
山崎実業(Yamazaki) 大さじも量れる 計量カップ ホワイト W10.5×D6.3×H6.5cm タワー tower 200ml 食洗機対応 電子レンジ対応 耐熱 トライタン製 10143
1,210円 → 1,030円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
予洗いに便利なハンドル付きシリコンスポンジ
山崎実業(Yamazaki) マグネット ハンドル付 シリコーンスポンジ ブラック 約W6×D19.5×H6.5cm タワー tower 食洗機対応 浮かせる収納 予洗い キッチンブラシ 1886
1,650円 → 1,403円（15%オフ）
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排水口にセットするだけで、洗面台の排水口のゴミ詰まりを解消
山崎実業(Yamazaki) 洗面 排水口 ゴミ受け ネットホルダー シルバー W6.4×D6.4×H1.6cm タワー tower ステンレス製 ヘアキャッチャー お手入れ簡単 1681
1,760円 → 1,495円（15%オフ）
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マグネットで浴室壁面に収納できるシリコンスポンジ
山崎実業(Yamazaki) マグネット サニタリー シリコーン スポンジ ホワイト W7.5×D7.5×H3cm タワー tower 浮かせる収納 洗面台 掃除用 1842
990円 → 842円（15%オフ）
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キッチンのシンク下扉に設置する、高さ15cmのタオルハンガー
山崎実業(Yamazaki) キッチン シンク下 収納 扉 タオルハンガー H15 ホワイト W20×D9〜10×H19.5cm タワー tower タオル掛け タオルハンガーバー 巻き込み防止 1590
2,420円 → 2,057円（15%オフ）
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浮かせて収納できる、高さ25cmの風呂イス
山崎実業(Yamazaki) 引っ掛け 風呂イス ホワイト 約W34XD32XH29cm (座面:約25cm) タワー 通気性よく乾きやすい 5383
3,740円 → 3,181円（15%オフ）
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浴室の壁面に強力マグネットで取り付けられるマルチバスケット
山崎実業(Yamazaki) マグネット バスルームバスケット ホワイト 約W31XD17XH15cm タワー tower 浴室 収納ラック 5542
4,510円 → 3,832円（15%オフ）
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浴室のコーナー壁面に取り付けるおもちゃラック
山崎実業(Yamazaki) マグネットバスルームコーナー おもちゃラック ホワイト 約33X18.5X10cm タワー 4264
2,530円 → 2,149円（15%オフ）
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マグネット&フックで引っ掛けられる湯おけ
【ヒルナンデスで紹介】山崎実業(Yamazaki) マグネット & 引っ掛け 湯おけ ホワイト 約W29.5XD27XH9cm タワー tower 浮かせる収納 バス 浴室 手おけ 5378
1,870円 → 1,590円（15%オフ）
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取り付けも簡単。角度を調整できるドライヤーホルダー
山崎実業(Yamazaki) 【穴が目立ちにくい石こうボードピンセット・木ネジ 付属】 ウォール 角度調節 ドライヤーホルダー 石こうボード壁対応 ホワイト W8×D13×H14cm タワー tower 壁掛け ハンズフリー ドライヤースタンド 10104
2,530円 → 2,115円（16%オフ）
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マグネットで簡単設置。シンプルデザインのティッシュケース
山崎実業(Yamazaki) マグネット ティッシュケース レギュラーサイズ ブラック 【対応サイズ:内寸約W12×D7×H25cm】 タワー パッケージを隠して収納 ティッシュカバー 5586
1,980円 → 1,684円（15%オフ）
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マグネットがつかない場所に貼って使えるマグネットベース
山崎実業(Yamazaki) フィルムシート マグネット用ベース シルバー W5×D0.2×H5cm(フィルムシート含む) タワー tower マグネットがつかない壁面に 1904
385円 → 328円（15%オフ）
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1,890円 → 1,589円（16%オフ）
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1,491円 → 1,251円（16%オフ）
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アイリスオーヤマ LED電球 口金直径26mm 広配光 60W形相当 電球色 2個パック 密閉器具対応 LDA7L-G-6T62P
999円 → 900円（10%オフ）
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