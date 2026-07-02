【渋谷】クイズに正解するとソフトクリーム「CREMIA」が無料で食べられる！《7月3日〜5日限定》

ソフトクリーム総合メーカーの「日世」は、ポップアップイベント「ソフトクリームの歴史展」を2026年7月3日から5日の3日間限定で、ZeroBase渋谷にて開催します。

全問正解でゲット！

イベント会場は、7月3日の「ソフトクリームの日」にちなみ、ソフトクリームの歴史や文化を楽しみながら学べる空間です。

また、会場で配布される簡単なクイズに全問正解すると、無料で高級ソフトクリーム「CREMIA（クレミア）」（以下、CREMIA）3種が試食できます。

「CREMIA」は、北海道産の上質な生クリームを「25%」も贅沢に使用した濃厚なミルク感と、すっきりとした後味が特長です。

営業時間は11時から20時。

場所はZeroBase渋谷（東京都渋谷区道玄坂2丁目5-8）

入場料は無料です。

イベント当日は10時30分から会場前にて整理券を配布予定です。整理券はなくなり次第配布終了となります。

整理券を持ってない人は、一般入場の列に並んで入場できますが、施設内が混雑した場合は状況により入場制限をする場合があります。

●イベント内容・1F：ソフトクリームの歴史展ソフトクリームのルーツや日本上陸後75年間の歴史を年代ごとに解説し展示します。・2F：CREMIAの魅力紹介プレミアム生クリームソフト「CREMIA」の開発技術やこだわりを展示します。・B1F：フォトスペース1.5mの巨大CREMIAオブジェを設置したフォトスペースで、写真や動画の撮影を楽しめます。

本イベントでは、CREMIAはラングドシャコーンを使用しています。CREMIA the Matcha、CREMIA the Chocolatはミニカップでの提供となります。

また、会場内で撮影した写真にハッシュタグ「#ソフトクリームの日」を付けてSNS（X、TikTok、Instagram）のいずれかに投稿すると、CREMIAの限定ステッカー3枚（CREMIA, CREMIA the Matcha, CREMIA the Chocolat）の中から、好きな1枚がもらえます。

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東京バーゲンマニア編集部