あまりに温まる「面接」の様子が話題です。

話題となっている投稿は記事執筆時点で135万回再生を突破し、たくさんの反響が寄せられることとなりました。

【動画：仕事の面接に来た男性→なぜか『大型犬』に好かれ過ぎて…まさかの『面接どころではない光景』】

面接に来た若者に…

YouTubeチャンネル「ティトはゴールデンレトリバー」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『ティト』ちゃんの日常を紹介しています。

投稿主さんの経営する会社で、面接が行われたときのこと。真剣な表情で面接に臨む若者のもとへ、ティトちゃんが一直線に近づいていきます。初対面にもかかわらず、若者の足元にぴったり寄り添い、甘えるように体をすり寄せたり、熱い視線を送ったりと「大好き！」という気持ちを全身で表現。

若者もなんとか相手しようと手を伸ばしますが、ティトちゃんの愛情表現は止まりません。あまりの懐きっぷりに、ついに若者は立ち上がることに。

真剣に面接をこなしながら、手だけはまるでじゃれあうようにティトちゃんに応じていたといいます。面接どころではないほど和やかな空気が流れ、投稿主さんも思わず頬が緩んでしまったそうです。

懐きすぎたわんこ

その後もティトちゃんは若者のそばを離れようとせず、ジャンプして抱き着いたり笑顔で見つめたりと猛アピール。まるで「この人なら絶対に大丈夫」とお墨付きを与えているかのような振る舞いを見せてくれたそうです。若者も優しく受け止め、ティトちゃんもすっかり安心した様子。

緊張感のあるはずの面接会場は、いつしか笑顔に包まれる特別な時間へと変わっていきます。最後は、喜びあまってティトちゃんが若者の椅子にジャンプ！！

人を見る目があるともいわれるわんこのまっすぐな好意と、思いがけない交流が生んだ心温まるワンシーンに、多くの人がほっこりしたのでした。

穏やかな休日も♪

休日になると、ティトちゃんは投稿主さんとの穏やかな時間を満喫しています。ソファで体をぴったり寄せ合ってのんびり過ごしたり、天気のいい日は一緒に散歩へ出かけたりと、何気ない時間が何よりの楽しみなのだとか。

たくさん歩いて帰ってきたあとは、リラックスした表情でくつろぎ、夜には一緒に食事の時間を過ごします。大好きな人のそばで安心しながら過ごす毎日は、ティトちゃんにとってかけがえのない幸せ。穏やかな笑顔あふれる日常が、投稿主さんを癒やしているそうです。

YouTubeチャンネル「ティトはゴールデンレトリバー」には、他にもティトちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ティトはゴールデンレトリバー」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。