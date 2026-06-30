◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本―ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の“壁”を破れなかった。

GK鈴木彩艶は「受け入れるのが非常に難しい結果になってしまった。本当になんて言えばいいかわからない」と肩を落とした。そして「最終的にゴールを防ぎきれなかったところは受け止めないといけない。このピッチで勝つために準備してきたが、結果が出なかった。まだ甘い部分があったのかもしれない。この結果をしっかり受け止めて、次に向かっていかないといけない」と自分に言い聞かせるように語った。

前半1―0とリードして折り返した日本代表。その中で鈴木彩がスーパーセーブを連発した。

同点に追いつかれて、嫌な空気が流れた後半13分。ビニシウスが股抜きでペナルティエリアに侵入。その勢いのままシュートを放つが、鈴木彩が左を伸ばして防いだ。さらに右ポストに当たって、勝ち越しを許さなかった。しかし、延長突入目前の後半アディショナルタイムに痛恨の失点。試合後は涙をこぼす姿も見られた。