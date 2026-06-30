「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表１−２ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）

日本は史上最多５度の優勝を誇るブラジルに敗れ、３大会連続１６強入りを逃し、敗退となった。Ｗ杯の舞台で２度目のサッカー王国との対戦となったが、０６年ドイツ大会に続き敗戦。通算対戦成績は１５戦１勝１２敗２分け。今大会から参加４８チームに拡大され、３２チームによる決勝トーナメントとなったが、日本にとって悲願の決勝Ｔで勝利はならず。分厚い壁に阻まれ、Ｗ杯鬼門の４戦目を突破できなかった。

ヒデが、俊輔が涙に暮れた一戦から２０年、再び王国の壁が立ちはだかった。佐野のゴールで先制したが、前半から劣勢が続いた。後半開始からの猛攻で１０分に左サイドからのクロスをカゼミロに頭で押し込まれて、同点に追いつかれた。その後はなんとかＧＫ鈴木を中心とした守備で凌いでいたが、延長もちらついた終了間際にマルチネリにゴールを許した。

結果としてブラジルに１９本のシュートを浴びた。枠内は７本。日本は５本のシュートで枠内２本。ボール保持率はブラジルが５５％、日本が３６％だった。

◇０６年ドイツＷ杯・ブラジル戦

１分け１敗で追い込まれていた日本は２連勝ですでに突破を決めていたブラジルと対戦。立ち上がりから猛攻にさらされた日本だったが、前半３４分に玉田がスルーパスに抜けだして左足を一閃。先制に成功した。しかし、ブラジルは余裕を持った試合運びから前半終了間際にロナウドにヘディングをたたき込まれて同点で後半へ。後半は防戦一方となり、８分にジュニーニョに豪快な無回転ミドルを決められると、１４分にはジウベルトに追加点。３６分にロナウドに２点目を奪われて、万事休した。今大会でコーチを務めている中村俊輔は目を赤くさせながら「相手が一枚も二枚も上」と声を詰まらせ、チームの中心だった中田英寿はピッチに倒れ込んで涙。その後、中田は代表引退を発表した。