サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は29日（日本時間30日）、米ヒューストンで決勝トーナメント1回戦の日本―ブラジル戦が行われる。日本代表は公式Xでスタメンを発表。鈴木彩艶、堂安律らが名を連ねた。サブには負傷していた久保建英の名前もあり、深夜のファンが沸いている。

日本は前田大然、中村敬斗らがスタメン。1次リーグのスウェーデン戦で途中交代した主将・板倉滉はベンチスタートになった。サブのメンバーには14日（同15日）のオランダ戦で左膝を負傷した久保の名前もあった。

FIFA公式YouTubeが公開した前日会見の中で、森保監督は「ブラジル戦に関して久保はプレーできません。まだ全体練習に入ってないですし、個人の走るトレーニングしか出来ていないので、明日の試合でプレーすることはありません」と明言。「早く回復することを願っていますし、彼も急ピッチでコンディションをあげてくれています」と語っていた。

状態が心配されていた中で、ファンは背番号「8」の久保の名前に反応。試合開始まで1時間30分と迫る中、X上では「タケ ベンチ入り！」「タケがベンチにいるぞ！！」「久保ベンチ入りしてる！？ 大丈夫なのか！？」「サブに一応入っているタケは最終兵器かな？」「久保建英の文字を見て涙が出た」「そして久保がベンチ入り、出られる状態なのかどうか」などと反応していた。



（THE ANSWER編集部）