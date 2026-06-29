新たな防犯カメラ映像公開、殺人などの容疑で重要指名手配の八田與一容疑者の情報提供呼びかけ 大分・別府市2人ひき逃げ事件から4年
大分・別府市で男子大学生2人が死傷したひき逃げ事件から4年となり、警察は新たな防犯カメラ映像を公開した。
重要指名手配の容疑者の行方は分かっておらず、全国で情報提供を呼びかけている。
新たな防犯カメラ映像公開
大分・別府市のひき逃げ事件から、29日で4年を迎える。
大分県警は新たな防犯カメラ映像を公開し、情報提供を呼びかけている。
この事件は2022年、大分・別府市でバイクに乗っていた男子大学生2人が車に追突され死傷したもの。
警察は、八田與一（はった・よいち）容疑者を殺人などの疑いで重要指名手配し行方を追っているが、事件は解決に至らず、29日で発生から4年を迎えた。
大分県警が公開した新たな防犯カメラ映像には、被害に遭った大学生の1人が現場近くの道をバイクで進む様子が映っている。
その1分後には、八田容疑者が運転していたとみられる白い車が通過している。
さらに、この約1分後にひき逃げ事件が発生したという。
県警は29日、東京や大阪など11の都道府県でチラシを配って、情報提供を呼びかけることにしている。
（情報提供は、別府警察署0977-21-2131まで）