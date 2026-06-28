「その日なら空けるよ」男性があなたのために予定を動かすのは本命行動
「その日は無理」ではなく、「ちょっと調整してみる」。本命だと感じている相手にだけ、男性はそんな返し方をするもの。好きな気持ちが強いほど、男性は予定を合わせてもらうのではなく、自分から動こうとします。
“断る理由”より“会える方法”を探す
あなたが本命なら、男性は最初から「無理」を探したりしません。仕事が忙しくても、予定が詰まっていても、「別の日ならどう？」「少しだけなら会えそう」と、会える方法を考え始めます。ここに表れているのは、“会いたい”という気持ちの強さです。
面倒な調整も苦にしない
本命の女性のためなら、男性は予定を動かすことも負担に感じにくいものです。仕事終わりに時間を作る。遠回りしてでも会いに行く。スケジュールを組み直す。そうした行動を、無理なく自然にこなすでしょう。それは、あなたを“会う価値がある相手”だと感じているからこそです。
会えない日も接点を切らない
本命相手なら、男性は会えないからといって関係を止めません。電話をかける。LINEを送る。次に会う日を決めておく。そうやって、関係が途切れないように動きます。ここに表れているのは、“つながりを保ちたい”“距離を空けたくない”という思いの強さです。
男性の本命サインは、“予定をどこまで調整するか”に表れるもの。空いている時間で会おうとするのか。それとも会うために時間を作ろうとするのか。そこを見れば、男性の本心は自然と見えてきます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼君と分かり合いたい！男性が価値観の違いに向き合うのは「本命行動」