夏の暗がりでも映える♡ 涼しげなブルべ顔に変身できる【フェアリーメイク】って？

夏の「夜デート」で映えるメイクが知りたい♡ そこで今回は、北里琉をお手本に、肌タイプを問わず涼しげな“ブルべ顔”に変身できる「フェアリーメイク」をご紹介します。お顔の透明感を底上げするテクニックを、チェックしてみてください！

【SCENE02：夜デート】暗がりでも映え♡ フェアリーメイク 夏の夜は、ほんの少しだけ背伸びした場所に足をのばして……♡ 暗い室内では、締め色は使わず、粒の異なるラメをレイヤードしてメリハリを。 面積の広いチークゾーンとまぶたには、ライラックや青みピンクを仕込んで透明感をあらかじめ底上げしておけば、肌タイプを問わず速攻ブルべに変身！

使用するアイテムはこちら♡ 多彩なキラツヤを重ねて奥行きを 【A】ルナソル アイカラーレーションN 20 7,700円／カネボウ化粧品

▶ラベンダーをはじめとしたクールトーンの配色。 【B】リキッド アイカラー 300 2,750円／アナ スイ コスメティックス

▶ざくざくラメがふんだんに入ったペールピンクカラー。 【C】クリスタル アイシャドウ スティック 01 4,950円／ボビイ ブラウン

▶ひときわ強い輝きを放つラメスティックは、クリアなシャンパンベージュをチョイス。 【D】プリズム･リーブル･デュアルトーン･ハイライター 001 7,700円／パルファム ジバンシイ

▶ピンクとラベンダーのマーブルが青みのあるツヤ血色を演出。 【E】コンプレクション フェイス カラー 06 4,950円／SUQQU（7/17発売）

▶シルバーのツヤがキラリと光るライトピンクはハイライト使いにぴったり。 【F】ザ リップペンシル 011 3,300円／ADDICTION BEAUTY

▶くすんだモーヴピンクが自然にボリューミィな輪郭をガイド。 【G】ミルクタッチ デューステインシアーリップグロス 08 1,815円／オリーブインターナショナルジャパン

▶ブルべカラーメイクにフィットする白みピンク。 【H】アイブロウ カラーリングマスカラ 01 3,300円／HBL BEAUTY

▶眉の存在感を薄めてくれるハイトーンなミルキーベージュ。

How to キラめきと青みピンクカラーで透明感強化 How to アイシャドウ A-1のラベンダーをアイホールに広めにつけて、目をあけたときに見える二重の上部に、Bを重ねる。Cを指にとり、目頭から放射上になじませる。 How to チーク Eをほお全体に広範囲に薄く指でたたき込んだら、Dをほおの高めの位置と鼻すじ、鼻先にブラシでのせて血色感を出す。 How to リップ リップは、Fで輪郭をオーバーめにふち取ってから、Gを全体にたっぷりとつける。 How to アイブロウ 眉は、Hで立ち上げながら明るめにミュートしてトータルのテンションをそろえて。

完成♡ モノトーンのお洋服とあわせて、より洗練された印象に♡ ワンピース 参考商品／MARBLE ネックレス 4,400円／ミミサンジュウサン（サンポークリエイト） 撮影／NA JINKYUNG（TRON・モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 佐々木麗

北里琉