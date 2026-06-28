料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【桃屋アレンジ】ごはんですよ！といわし缶で『極上いわしつけ蕎麦』」と題した動画を公開しました。缶詰や瓶詰を活用し、火を使わずに電子レンジだけで本格的な蕎麦のつけ汁を作る、手軽で実用的なレシピを紹介しています。



今回のレシピの主役は、食塩不使用の「いわしの水煮缶」と桃屋の「ごはんですよ！」です。レンジ加熱可能な丼に、いわしの水煮を汁ごと入れ、「ごはんですよ！」を加えます。



調理工程における最大のポイントは、いわしの身を事前にしっかりほぐすこと。動画内では、「そのままだとレンチン中に爆発するので要注意」と、加熱前のひと手間の重要性を伝えています。



身をほぐしたら、斜め切りにした長ネギ、水、醤油を加え、軽く混ぜ合わせます。あとはフタをして、500Wの電子レンジで3分ほど加熱するだけで、旨味たっぷりのつけ汁が完成します。茹でて冷水で締めた蕎麦を用意し、つけ汁にお好みでいりごま、刻んだ糸みつば、なると巻きをトッピング。柚子胡椒や七味唐辛子を添えるのもおすすめです。



実食シーンでは、熱々のつゆと冷たい蕎麦の組み合わせを堪能し、瓶詰や缶詰、そして電子レンジだけで作ったとは思えないクオリティの高さが伝えられました。



包丁を使うのはネギやみつばのカット程度で、思い立ったときにすぐ作れる手軽さが魅力です。忙しい日の昼食や、パパッと済ませたい夜食に、この極上のつけ蕎麦を試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・いわしの水煮缶（食塩不使用のもの） 1缶

・桃屋「ごはんですよ！」 35g

・長ネギ 1/3本

・水 100ml

・醤油 小さじ2

・お好みの蕎麦 適量

・いりごま 適量

・糸みつば 適量

・なると巻き 適量

・柚子胡椒、七味唐辛子 お好みで



［作り方］

1. 長ネギは斜め切りにする。糸みつばは刻んでおく。

2. レンジ加熱可能な丼に、いわしの水煮缶を汁ごと入れる。

3. 丼に「ごはんですよ！」を加え、レンチン中の爆発を防ぐため、いわしの身をフォークなどでしっかりとほぐす。

4. 長ネギ、水、醤油を加え、軽く混ぜ合わせる。

5. 丼にフタをして、500Wの電子レンジで3分ほど加熱し、つけ汁を作る。

6. お好みの蕎麦を茹でて湯切りし、冷たい流水で洗って水気を切り、器に盛る。

7. 加熱が終わったつけ汁に、いりごま、刻んだ糸みつば、なると巻きを入れる。お好みで柚子胡椒や七味唐辛子を添えて完成。



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