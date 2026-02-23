吉田正尚が先頭打者本塁打を放った

【MLB】Rソックス ー ヤンキース（日本時間28日・ボストン）

レッドソックスの吉田正尚外野手が27日（日本時間28日）、本拠地でのヤンキース戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回先頭打者弾となる今季2号本塁打を放った。久々の本塁打に本拠地は熱狂。吉田も納得の表情でダイヤモンドを回った。

初回先頭打者として打席に入り、2球目だった。ヤンキースのゲリット・コール投手が投じた2球目を捉えると打球は右翼席に飛び込んだ。打球速度101.5マイル（約163.3キロ）、飛距離386フィート（約117.7メートル）、打球角度27度のアーチを描いた。

吉田の本塁打は5月24日（同25日）の本拠地・ツインズ戦以来およそ1か月ぶり。久しぶりの一発に笑顔を見せた。

今季は開幕から出場機会が限られる中、試合前まで53試合出場して152打数36安打の打率.237、1本塁打、10打点だった。

チームは開幕から低調でアレックス・コーラ監督が解任されるなど厳しい状況。地区最下位と低迷している。（Full-Count編集部）