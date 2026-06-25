元AKB48花田藍衣、ラジオ番組降板へ 文化放送が発表「諸般の事情により」
【モデルプレス＝2026/06/25】文化放送は6月25日、ラジオ番組「AKB48伊藤百花と花田藍衣のひと“花”咲かせたいっ！」（毎週水曜深夜1時〜）に関するお知らせを掲載。6月23日にAKB48を契約解除となった花田藍衣が降板することを伝えた。
【写真】AKB48“史上初”契約解除の21歳、丸刈り姿で涙の訴え
花田とAKB48の伊藤百花がパーソナリティを担当してきた同番組。同局は「この度、番組パーソナリティを務める花田藍衣さんが、諸般の事情により当番組を降板することとなりました。いつも番組を楽しみにしてくださっているリスナーの皆様へ、突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げます」と花田の降板を伝えた。
そして、「7月以降の放送につきましては、番組タイトルを『AKB48伊藤百花のひと“花”咲かせたいっ！』に変更し、お届けいたします」と報告。7月以降の放送体制については、「パーソナリティの伊藤百花さんを中心に、同期の19期生・奥本カイリさん、川村結衣さんの2名が交代でゲストとして登場いたします。なお、ゲストの出演は不定期（各回ごとに異なる形）となります」と花田や伊藤と同期になる奥本カイリと、川村結衣が交代で出演になることを明らかにした。
5月1日より、体調不良のため活動を休止すると発表していた花田。6月23日、公式サイトでは「花田藍衣との専属契約を、本日2026年6月23日をもって解除いたしましたことをご報告申し上げます」と報告。「本人は2025年12月頃より体調不良を理由とする遅刻を繰り返しており、弊社といたしましては本人の体調を最優先に考え、その原因を特定し適切な治療に専念できるよう、活動を休止する措置をとってまいりました」と活動を休止していたことに触れ「その過程において、特定のファンとの繋がりが発覚し、それに対して、本人は偶然2度だけ会ったと説明していますが、関係各位のヒアリングによれば、当該特定のファンには複数回会っていることが判明しました」と明かした。
そして「本人からのAKB48の復帰への要望を尊重し、具体的な復帰に向け話し合いを幾度となく求めて参りましたが、本人には話し合いを拒絶されました」とし「本人は運営に髪型を坊主にさせられたと言ってきておりますが、当たり前ですが、担当に確認したところ、『そのようなことを指示することは絶対にありません。』とのことでした」と説明。「これらの事情を総合的に勘案した結果、AKB48として初めてとなりますが、契約解除はやむを得ないとの結論に至りました」と記している。
また、6月23日には花田が丸刈り姿で撮影した動画を公開。「特定のファンの方と私的に会った際に、路上で手を繋いでしまいました」「アイドルとして自覚に欠ける軽率な行動だったと思います」と騒動を謝罪し、運営との話し合いについてや、坊主にした経緯を明かしている。（modelpress編集部）
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◆花田藍衣、ラジオ番組降板
花田とAKB48の伊藤百花がパーソナリティを担当してきた同番組。同局は「この度、番組パーソナリティを務める花田藍衣さんが、諸般の事情により当番組を降板することとなりました。いつも番組を楽しみにしてくださっているリスナーの皆様へ、突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げます」と花田の降板を伝えた。
◆花田藍衣、AKB48史上初の契約解除
5月1日より、体調不良のため活動を休止すると発表していた花田。6月23日、公式サイトでは「花田藍衣との専属契約を、本日2026年6月23日をもって解除いたしましたことをご報告申し上げます」と報告。「本人は2025年12月頃より体調不良を理由とする遅刻を繰り返しており、弊社といたしましては本人の体調を最優先に考え、その原因を特定し適切な治療に専念できるよう、活動を休止する措置をとってまいりました」と活動を休止していたことに触れ「その過程において、特定のファンとの繋がりが発覚し、それに対して、本人は偶然2度だけ会ったと説明していますが、関係各位のヒアリングによれば、当該特定のファンには複数回会っていることが判明しました」と明かした。
そして「本人からのAKB48の復帰への要望を尊重し、具体的な復帰に向け話し合いを幾度となく求めて参りましたが、本人には話し合いを拒絶されました」とし「本人は運営に髪型を坊主にさせられたと言ってきておりますが、当たり前ですが、担当に確認したところ、『そのようなことを指示することは絶対にありません。』とのことでした」と説明。「これらの事情を総合的に勘案した結果、AKB48として初めてとなりますが、契約解除はやむを得ないとの結論に至りました」と記している。
また、6月23日には花田が丸刈り姿で撮影した動画を公開。「特定のファンの方と私的に会った際に、路上で手を繋いでしまいました」「アイドルとして自覚に欠ける軽率な行動だったと思います」と騒動を謝罪し、運営との話し合いについてや、坊主にした経緯を明かしている。（modelpress編集部）
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