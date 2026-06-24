「正気か？」日本正午に飛び込んできた“大谷最新情報”に心配「無理しないで」14日ぶりが濃厚
25日のツインズ戦は2週間ぶりの二刀流が濃厚
米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、米ミネソタ州で行われるツインズ戦に先発登板する。今回は投打二刀流で出場させるというデーブ・ロバーツ監督の発言に、日本のファンが驚いている。
米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は23日（同24日）、自身のXに「デーブ・ロバーツ監督は、ショウヘイ・オオタニが明日の先発登板の試合で、打席にも立つ予定であることを明らかにした」と投稿した。10日（同11日）以来の「投手兼DH」としての出場が見込まれる。
日本時間正午ごろに届いた一報にX上の日本のファンからは、驚きと心配の声が相次いでいる。
「明日は投打両方なのね」
「心配ではあるけど出来る状態だという事をポジティブに捉えるわ」
「承知いたしました 気合い入れます」
「二刀流なんだ…無理はしないでね」
「嬉しいんだけど心配が増す」
「ロバさん正気か？」
今季の大谷は投打をフルにこなす形態に戻ったためか、小さな負傷が多く「明日は二刀流 膝もマメもどうにかなれ」という声もあった。
（THE ANSWER編集部）