俳優の波瑠（35）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。

【映像】波瑠、左手薬指に指輪をはめほほえむ姿（複数カット）

2025年12月23日、波瑠はフジテレビ系ドラマ『わたしのお嫁くん』で共演した、俳優の高杉真宙（29）との結婚を発表。Instagramでは、左手薬指に指輪をつけてほほえむ写真や、愛犬とベッドで寝転ぶ“無防備”な姿など、日常の様子を発信してきた。

波瑠、35歳の誕生日を報告

2026年6月17日に35歳の誕生日を迎えた波瑠。20日の投稿では、バースデーケーキの写真やピースする姿など、プライベートショットを公開した。「今年もお祝いのメッセージたくさんありがとうございました！最近食べたごちそうとか、いただいた可愛い花束と、楽しかったお友達とのカルタなどの写真です」と喜びや感謝の思いをつづっている。

この投稿に、俳優の満島真之介（37）や野呂佳代（42）、ロックバンド「緑黄色社会」の長屋晴子（31）らが「いいね！」をつけ祝福。

ファンからも、「お誕生日おめでとうございます!!大好きです」「お体お大事になさってご活躍ください！」「真宙くんと夫婦でお幸せに！」「左手の薬指に指輪が！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）