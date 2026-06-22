『PEANUTS』×「くら寿司」がコラボ！ スヌーピーの“寿司皿”や歴代アートの“缶バッジ”など用意
「くら寿司」は、6月26日（金）から期間限定で、スヌーピーと仲間たちが登場するコミック『PEANUTS』とのコラボキャンペーンを、全国の店舗で開催する。
【写真】スヌーピーの「寿司皿」がもらえる！ 『PEANUTS』コラボメニュー＆グッズ詳細
■スヌーピーと仲間たちが大集合！
今回開催されるのは、『PEANUTS』でおなじみのスヌーピーやウッドストックをイメージしたコラボメニューや、歴代アートを使用したグッズが当たる「ビッくらポン！」などを展開する企画。
コラボメニューは、スヌーピーの好物のピザをモチーフにした「スヌーピーのミニピザまん」、スヌーピーのモノトーンカラーをインスパイアした「スヌーピーのクッキー＆クリームチーズケーキ」、コーラとバニラアイスでスヌーピーを、マンゴーミルクホイップとシュガースプレーでウッドストックを表現した「スヌーピーの仲良しコーラフロート」が登場。いずれも、「オリジナルステッカー」が全20種からランダムで1枚付いてくる。
また「ビッくらポン！」は、各時代のコミックに描かれたスヌーピーのアートを使用した「缶バッジ」や、年代によって異なるデザインのタッチが楽しめる「クリアキーホルダー」、表情豊かなスヌーピー達のイラストをあしらった「マスキングテープ」がラインナップにそろう。
さらに、税込3000円の会計ごとにオリジナルグッズがもらえる企画も実施。6月26日（金）からの第1弾は「ノート」、7月10日（金）からの第2弾は「クリアファイル」、7月24日（金）からの第3弾は「寿司皿」がそれぞれもらえる。
そのほかにも、「グローバル旗艦店 原宿・なんばパークスサウス」の2店舗限定で店内装飾を実施。『PEANUTS』の世界観に浸れる期間限定メニューやグッズが楽しめる機会となっている。
【写真】スヌーピーの「寿司皿」がもらえる！ 『PEANUTS』コラボメニュー＆グッズ詳細
■スヌーピーと仲間たちが大集合！
今回開催されるのは、『PEANUTS』でおなじみのスヌーピーやウッドストックをイメージしたコラボメニューや、歴代アートを使用したグッズが当たる「ビッくらポン！」などを展開する企画。
また「ビッくらポン！」は、各時代のコミックに描かれたスヌーピーのアートを使用した「缶バッジ」や、年代によって異なるデザインのタッチが楽しめる「クリアキーホルダー」、表情豊かなスヌーピー達のイラストをあしらった「マスキングテープ」がラインナップにそろう。
さらに、税込3000円の会計ごとにオリジナルグッズがもらえる企画も実施。6月26日（金）からの第1弾は「ノート」、7月10日（金）からの第2弾は「クリアファイル」、7月24日（金）からの第3弾は「寿司皿」がそれぞれもらえる。
そのほかにも、「グローバル旗艦店 原宿・なんばパークスサウス」の2店舗限定で店内装飾を実施。『PEANUTS』の世界観に浸れる期間限定メニューやグッズが楽しめる機会となっている。