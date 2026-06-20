Arianespace（アリアンスペース）は日本時間2026年6月17日に「Ariane 6（アリアン6）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたAmazonの通信衛星36機は、無事に軌道へ投入されたことがArianespaceとAmazonから発表されています。今回はArianeロケットとして過去最重量となるペイロードを打ち上げたミッションとなりました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Ariane 6（VA269 / LE-03）

・ロケット：Ariane 6（Ariane 64）

・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月17日 21時52分

・発射場：ギアナ宇宙センター（フランス領ギアナ）

・ペイロード：Amazon Leo（アマゾンレオ）の通信衛星（36機）

Amazon Leoは、Amazonの衛星インターネット通信サービス、および同社の衛星コンステレーションの名称です。以前は「Project Kuiper（プロジェクト・カイパー）」というコードネームで呼ばれていました。

今回のミッション「LE-03（Leo Europe 03）」は、Ariane 6による3回目のAmazon Leo打ち上げです。これにより軌道に投入されたAmazon Leoの衛星は367機に達しました。Amazon Leoの衛星コンステレーションは、3200機以上で構成される計画です。

今回の打ち上げでは、打ち上げ能力を高めた新型の固体燃料ロケットブースター「P160C」が初めて使用されました。P160Cは、従来の「P120C」をもとにした発展型で、ブースターの外形を維持しつつ内部のモーターを1m長くし、推進剤の搭載量を最大156トンに増やしたものです。Arianespaceによると、P160Cの採用によって低軌道への打ち上げ能力は従来のP120C使用時と比べて約10％向上し、Ariane 64の低軌道への打ち上げ能力は約22トンに引き上げられました。これにより、Arianeロケットとしてこれまでで最も重いペイロードを軌道へ運ぶことができました。

Ariane 6について

2024年7月に初飛行したAriane 6は、2023年7月まで運用されていた「Ariane 5」の後継にあたるヨーロッパの大型ロケットです。

Ariane 6には、固体燃料ロケットブースターを2基装着する「Ariane 62」と、4基装着する「Ariane 64」の2種類の構成があります。今回の打ち上げでは、4基のブースターを備えたAriane 64が使用されました。

機体は、1段目に「Vulcain 2.1」エンジン1基、2段目に再着火可能な「Vinci」エンジン1基を搭載しています。ESAによると、低軌道への打ち上げ能力はAriane 62が約10.3トン、Ariane 64が約21.6トンです（いずれも従来のP120Cブースターを使用した場合）。

今回のミッションはAriane 6にとって通算8回目、そのうち「Ariane 64」としては3回目の飛行となります。アリアンスペースはAmazon Leoの打ち上げを全18回受注しており、今回はその3回目にあたります。

関連画像・映像

【▲ ギアナ宇宙センターから打ち上げられた「Ariane 6」ロケット（Credit: ESA）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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