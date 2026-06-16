フジテレビ、生放送中に地震 番組内容一時中断→杉原アナが呼びかけ「命を守ることを最優先に」「スタジオも揺れています」
フジテレビ系バラエティー『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』（毎週火曜 後7：00）が16日に放送。この日も生放送で番組が進行されていたが、午後7時46分ごろに最大震度5弱を観測した地震により、番組が一時中断。杉原千尋アナウンサーが冷静に地震情報を伝えた。
【写真】幼少期時代のショットを公開したフジ杉原千尋アナ
この日は「回転寿司チェーン全部食べて検証！外国人の人気トップ10は？」と題して番組が放送されていたが、番組中に東京を含む1都4県を対象に緊急地震速報が流れた。画面上にも地震を知らせる表示が掲出されるとVTRが中断され、杉原アナがカメラにカットイン。強い揺れに警戒が必要な地域を読み上げ「スタジオも揺れています」と即座に状況を伝え、「安全な場所に移動してください。命を守ることを最優先にしてください」と繰り返し、呼びかけた。
その後、5分程度地震情報を伝えると、CM明けには通常放送に切り替わった。
同番組では、ホットな話題や興味のあるテーマ”を独自の視点で調べつくし、答えを導き出す超調査する。MCを務めるのは、カズレーザーとお笑いコンビ・ニューヨーク。ゴールデン帯MC初タッグとなる。同番組の最大の強みは、徹底的に作り込まれたロケVTRと、ライブ感あふれる“生放送スタジオ”のハイブリッド構造。VTRの完成度が生む満足感と、生放送ならではの予測不能な熱量が融合する。
【写真】幼少期時代のショットを公開したフジ杉原千尋アナ
この日は「回転寿司チェーン全部食べて検証！外国人の人気トップ10は？」と題して番組が放送されていたが、番組中に東京を含む1都4県を対象に緊急地震速報が流れた。画面上にも地震を知らせる表示が掲出されるとVTRが中断され、杉原アナがカメラにカットイン。強い揺れに警戒が必要な地域を読み上げ「スタジオも揺れています」と即座に状況を伝え、「安全な場所に移動してください。命を守ることを最優先にしてください」と繰り返し、呼びかけた。
同番組では、ホットな話題や興味のあるテーマ”を独自の視点で調べつくし、答えを導き出す超調査する。MCを務めるのは、カズレーザーとお笑いコンビ・ニューヨーク。ゴールデン帯MC初タッグとなる。同番組の最大の強みは、徹底的に作り込まれたロケVTRと、ライブ感あふれる“生放送スタジオ”のハイブリッド構造。VTRの完成度が生む満足感と、生放送ならではの予測不能な熱量が融合する。