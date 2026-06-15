「離婚はできない。君と別れる気もない」不倫相手に振り回される女性の共通点
「好きだよ」と言ってくれる。会えば優しくしてくれる。それなのに、離婚の話になると態度が曖昧になる。そんな不倫相手の言動にモヤモヤしたことはありませんか？不倫関係では、多くの女性が一度は「私のことが好きなら、なぜ離婚しないんだろう」と考えるもの。でも、この疑問には感情だけでは説明できない現実もあります。
“好き”と“離婚する”は同じではない
相手に気持ちがあることと、家庭を手放すことは別の問題。離婚には生活、お金、子ども、人間関係など、多くの現実が関わってきます。そのため、「好きだから離婚する」「好きだから離婚しない」と単純には結びつかないものなのです。
現状を変えない選択をしている場合もある
今の家庭を維持しながら、不倫関係も続ける。結果として、その状態が本人にとって最も都合のいい形になっているケースもあります。その場合、言葉では未来を語っていても、行動は現状維持に向かいやすくなります。
女性は“気持ち”で考え、男性は“現実”で考えることがある
もちろん個人差はあります。ただ、不倫関係では女性側が「好きなら一緒になりたい」と考える一方で、男性側は「好きだけど離婚は別問題」と考えていることがあります。この認識の差が温度差につながるのです。
「私のことが好きなら離婚するはず」と考えたくなるのは自然なこと。ただ、本当に見るべきなのは言葉ではなく行動。その人が何を言っているかより、どんな選択を続けているのかに目を向けたとき、見えてくる現実があるはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
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