¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡ª¡ª¡ª


½é¤á¤Æ¤Ç¤­¤¿Îø¿Í¤«¤é¡ÖÊÌ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤Ëµ¿Ìä¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡¿34ºÐ½é¤á¤Æ¤Î¼ºÎø¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ­Ï¿¡Ê1¡Ë

34ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤­¤¿Èà»á¤ËÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«ÆÍÁ³¥Õ¥é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡½¡½¡£

Îø°¦¤ËÆ´¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤âÌµ±ï¤ÎÀ¸³è¤¬Â³¤­¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤º¤Ã¤È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¯¤ë¤Ù¤µ¤ó¡£º§³è¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤ºÎø°¦¤ÏÄü¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢30ÂåÁ°È¾¤Ë½é¤á¤Æ¹¥¤­¤Ê¿Í¤¬¡ª ¤½¤Î¸å¤Ë¿É¤¤·Ð¸³¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÃÎ¤ë¤è¤·¤â¤Ê¤¯¡¢Èà¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡Ä¡£

½é¤á¤Æ¤ÎÈà»á¤Ë¼ºÎø¤·¡¢¤½¤³¤«¤é°ìÇ¯È¾¤«¤±¤Æ¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤òÀÖÍç¡¹¤ËÉÁ¤¯¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø34ºÐ½é¤á¤Æ¤Î¼ºÎø¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ­Ï¿¡Ù¤«¤é¡¢ÊÒÁÛ¤¤´ü´Ö¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¤ß¤¯¤ë¤ÙÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø34ºÐ½é¤á¤Æ¤Î¼ºÎø¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ­Ï¿¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Æó¿Í¤ÇÏÃ¤¹¤Î³Ú¤·¤¤¤Ê¤¡


ÌÀÆü¤«¤éËèÆüÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦


²¿¤Ç¡©¡©¡©


¡Ö²Ä°¦¤¤¤Í¡×


½ª¤ï¤ê¡©¡©¡©


Ãø¡á¤ß¤¯¤ë¤Ù¡¿¡Ø34ºÐ½é¤á¤Æ¤Î¼ºÎø¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ­Ï¿¡Ù