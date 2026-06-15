ファミマ担当者が選ぶおすすめの冷凍食品11品まとめ。物価高で注目が高まる冷凍食品に仲間入りした新作冷凍パスタも必見。

2026年6月2日に、ファミリーマートから高級イタリアンレストランのシェフが監修した新作冷凍パスタ「牛挽肉のボロネーゼ」が発売されました。

あわせて、ファミリーマートは「ファミマル」の冷凍食品のなかから、コスパとおいしさを兼ね備えた「家計を支えるベストイレブン」を発表。冷凍食品の売上が直近10年で約2.8倍に成長するなか、ブランド担当者が厳選した"家計を支えるスタメン"11商品が紹介されています。

ほぼワンコイン以下で買えてストックにもぴったり

物価高が続くなか、家計の負担を抑えながら食事を楽しめる冷凍食品への注目が高まっています。26年に実施した一般社団法人日本冷凍食品協会の調査によると、物価が上昇している中で購入量が増えた食品の1位は冷凍食品。手軽さや保存性の高さに加え、コストパフォーマンスのよさも支持される理由となっています。

そんななか、ファミリーマートはプライベートブランド「ファミマル」の冷凍食品から、家計にやさしく満足感も得られる"家計を支えるベストイレブン"を26年5月21日に発表。今回は厳選11商品を、サッカー好きブランド担当者のサッカー愛あふれるコメントとともに紹介します。

1、元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 スタ満まぜそば

「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」監修のまぜそばです。極太麺の食べ応えと、にんにくのパンチ、アブラと玉ねぎの甘みが特徴。やみつきになる味わいに仕上げられています。

ブランド担当者は「極太麺の強靭な"フィジカル（食べごたえ）"と、にんにくのガツンとした"シュート力"が武器。アブラと玉ねぎの甘みが織りなす絶妙な連携で、食卓の主導権を握ります」とコメントしています。

価格は321円。

2、もちっと麺と濃厚だれの汁なし担々麺

肉の旨みとごまの濃厚なコクが特徴の担々ダレを、もちっとした麺に絡めて楽しむ汁なし担々麺。別添の青花椒と赤花椒入り唐辛子パックで、香りやしびれの変化も楽しめます。

担当者は「濃厚な担々ダレをもちっと麺に絡ませゴールを奪う"ストライカー"。肉の旨みとごまの濃厚な連携、そして別添の二種の花椒による鋭いしびれで食卓を支配する"決定的な仕事"が魅力」だと紹介しています。

価格は321円。

3、麺屋こころ監修 台湾まぜそば

台湾まぜそばの人気店「麺屋こころ」監修の商品です。もちもちの太麺に、さばやいわしなどの魚粉の旨みを効かせた辛旨醤油ダレを合わせています。ガーリックパウダー付きで好みの味にして楽しめます。

担当者は「濃厚なタレを逃さないもちもち太麺の"圧倒的なキープ力"と、魚粉の旨みが詰まった辛旨醤油ダレの"波状攻撃"が武器。追い打ちのガーリックパウダーで、胃袋への"ハットトリック"は確実」とのこと。

価格は321円。

4、香酢が効いた旨辛たれビャンビャン麺

幅広のもちもち麺に、ウーシャンフェンや唐辛子の辛み、香酢の酸味と甘みを効かせたタレを合わせた商品です。別添の花椒香油でさらに刺激的な味わいを楽しめます。

担当者は「独特な幅広麺とウーシャンフェンの香りと酸味の効いたタレで、予測不能な攻撃を仕掛けます。別添の花椒香油をかければ、しびれるスピードでサイドを切り裂く"唯一無二のアタッカー"」とコメントしています。

価格は321円。一部地域では価格が異なります。

5、もっちり生地のチーズいももち

チーズフィリングを包み込んだ、もっちり食感のいももちです。おやつやお酒のおつまみにもぴったりの一品。

担当者は「おやつからおつまみまで、あらゆる場面に対応する"柔軟性"が魅力。もっちりとした"粘り強い守備"でバランスを支えつつ、中から溢れるチーズの"切り札"も併せ持つ、チームに不可欠な存在」とのこと。

価格は332円。

友人との集まりにも使える冷凍食品も

6、5種具材の旨辛ビビンバ

ほうれん草、もやし、人参のナムルに加え、大根酢漬けと肉味噌を盛り付けたビビンバ。もち麦入りご飯を使用しています。

担当者は「5種類の具材を束ねる統率力で、食卓を鮮やかに組み立てます。コチュジャンの鋭い辛みで一気に攻撃のスイッチを入れ、食欲を加速させる"必勝の縦パス"を供給する」と紹介しています。

価格は473円。

7、1／3日分の野菜が摂れるチン！する温野菜

ブロッコリー、かぼちゃ、じゃがいも、れんこん、人参の5種類を使用した温野菜。電子レンジで温めるだけで手軽に温野菜を食べられます。

担当者は「1／3日分の野菜（5種類）が摂れる、栄養面の"絶対的な安定感"が武器。メインディッシュの背後で食卓のコンディションを影から支える、"献身的なバランサー"」とコメントしています。

価格は235円。

8、岩塩で引き立つ脂の旨みホルモン&シマチョウ

牛ホルモンとシマチョウの脂の旨みを楽しめる商品。岩塩が素材のおいしさを引き立てます。

担当者は「炙り焼きの香ばしさを纏った"武闘派"。岩塩で引き立つ脂の旨みと"力強いコンタクト（噛み応え）"で食のペースを掌握し、ビールという"サポーター"との連携で食卓の熱気を一気に高めます」と紹介しています。

価格は429円。

9、直火で香ばしく炒めたナポリタン

歯応えのあるパスタをナポリタンソースで炒め、ソーセージやピーマン、玉ねぎをトッピングした定番メニューです。

担当者は「どっしりと構える、"経験豊富なベテラン"。流行に左右されない昔ながらのスタイルと直火で炒めた香味野菜の深い旨みで、食卓に安心感を与える"精神的支柱"」とコメントしています。

価格は298円。

10、レンジで手軽に塩味枝豆

契約農場で栽培された枝豆を使用。電子レンジで手軽に楽しめる商品です。

担当者は「程よい塩加減という"的確なポジショニング"で食卓のテンポを整えます。強烈なアタッカー陣が攻め立てる中で食卓に落ち着きを与え、最後まで飽きさせないバランスを保ち続ける」とのこと。

価格は128円です。

11、【「LA FIGLIA DEL PRESIDENTE」今井シェフ監修】薪窯で焼き上げたピッツァマルゲリータ

ナポリのピッツァ選手権優勝（トロフォエプルチネッラ、クラシックマルゲリータ部門2019年第5回大会 優勝）経験を持つ今井憲シェフ監修の商品。特製生地を一枚ずつ手で伸ばし、高温の薪窯で焼き上げています。

担当者は「一枚一枚手で伸ばされた生地の弾力で、空腹を完全に封鎖します。薪窯の熱を帯びた熱い闘志で最後方に君臨する、"イタリア伝統の堅守"の象徴」とサッカー好きらしいコメントが。

価格は591円です。

「Ristorante Shin Harada」監修のプレミアム冷凍パスタが新登場

ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマルKITCHEN」のプレミアムライン「ファミマルKITCHEN PREMIUM」から、新商品「牛挽肉のボロネーゼ」が6月2日に発売されました。

東京・銀座のイタリアンレストラン「Ristorante Shin Harada」の原田慎次シェフが監修した商品で、小麦の香りが広がる生パスタに、炒めた香味野菜の甘みと粗挽き牛挽肉の旨みを生かしたボロネーゼソースを合わせています。

「家計を支えるベストイレブン」には入っていませんが、価格494円とワンコイン以下で原田シェフが"冷凍パスタ商品の最高傑作"と称する味わいが楽しめます。

●毎週火・金は「カッキーン！生活応援割」を実施

ファミリーマートでは、26年3月31日から27年2月26日まで、「毎週火・金 カッキーン！生活応援割」を実施しています。

毎週火曜日は沖縄県を除く全国で、生たまごやハム、納豆など対象商品を20円引きで販売。日常的に購入する機会の多い食品をお得に購入できます。

また毎週金曜日には、「ファミマルKITCHEN」および「ファミマルKITCHEN PREMIUM」の冷凍食品を対象に、組み合わせ自由で2個購入ごとに合計金額から50円引きとなるキャンペーンを展開しています。

冷凍食品のまとめ買いにも活用しやすく、日々の食費を少しでも抑えたい人にうれしい取り組みです。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部