バーガーキング食べ放題イベントの予約スタート！1615kcalの超大型バーガーが好きなだけ食べられる。

バーガーキングの食べ放題イベント「ワンパウンダーチャレンジ2026」第2弾の予約受付が、2026年6月10日11時に始まりました。参加チケットは数量限定です。

開催日は6月19日から25日までの7日間。店舗により実施していない日、時間帯があります。

限定グッズがもらえる

ビーフ4枚を使用した"ワンパウンダーシリーズ"を好きなだけ食べられるイベントです。年3回の開催予定で、3月の初回に続き、今回で2回目。ファイナルとなる次回は12月の予定です。

今回は好評につき開催エリアを拡大し、初開催の徳島県を含む過去最多の全国80店舗で開催します。北海道・宮城・東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・群馬・静岡・愛知・大阪・兵庫・滋賀・奈良・徳島・香川・福岡・熊本が開催エリアです。

直火焼きの100％ビーフパティ4枚、チェダーチーズ4枚に香ばしい刻みベーコンを使用した、コク深くスモーキーなソースで仕上げた超大型バーガー「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」（総カロリー1615kcal、総重量545g）が食べたい放題で楽しめます。

「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」、フレンチフライ（S）、ドリンク（M）各商品を、それぞれ完食していることを条件に、いずれも制限時間45分以内でおかわり自由。なお、フレンチフライを完食していなくてもバーガーを完食していれば、バーガーのみのおかわりができます。

参加するには、専用の予約ウェブサイトでのチケットの購入が必要です。店頭での販売はありません。

価格は4900円。参加特典として、限定デザイン「限定ワンパウンダーTシャツ（1枚）」と「限定バーガーキングオリジナルタオル（1枚）」、「限定ワンパウンダーステッカー（1枚）」、「オリジナルステッカー（1枚）」がもらえます。

＜イベント概要＞

実施日：6月19日から25日

開始時間： 各日14時30分〜、16時〜、17時30分〜、19時〜

参加人数：各回6〜8人限定

店舗により実施していない日、時間帯があります。

完全入れ替え制で、ラストオーダーは30分経過時点です。

そのほか詳細は予約サイトで確認してください。6月10日12時現在、すでに「完売」となっている店舗もあります。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）