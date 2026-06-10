スターバックス ティー＆カフェ新作、パイン＆ココナッツのフロート含む2種 6月17日より登場
【モデルプレス＝2026/06/10】スターバックス コーヒー ジャパンは、全国30店舗の「スターバックス ティー ＆ カフェ」にて6月17日（水）より、トロピカルな味わいで心と体を満たすティービバレッジ2種「パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート」「クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ」を展開する。
【写真】スタバ、パイン＆ココナッツの新作フロート
サマーシーズン第2弾は「Urban Oasis（都会のオアシス）」をテーマに、ふっと心がほどけ、気持ちが整うようなティー体験を届ける。主役となるのは、自然豊かな南国ハワイの島々からインスパイアされて誕生した茶葉「スターバックス ティバーナ パイナップル コナ ポップ」。甘酸っぱいパイナップルとやさしい甘さのアップルに、バラやマリーゴールドの花びらやつぼみをふんだんに加えた、華やかで香り豊かな味わいが魅力。暑い夏に爽やかに楽しめるこのティーの魅力を生かしたビバレッジが並ぶ。
「パイン ＆ ココナッツ フローズン ティー フロート」は、カップの底にジューシーに弾けるパイナップル果肉入りジュレとオレンジマーマレードを入れ、その上に「スターバックス ティバーナ パイナップル コナ ポップ」のフローズン状のベースを注ぎ、クリーミーなココナッツクリームを重ねた。仕上げにバニラアイスクリームとココナッツチップスをトッピングし、パフェのように楽しめる特別な一杯に仕上げられている。パイナップルとオレンジの甘酸っぱさに、なめらかなコクが溶け合い、夏にぴったりのトロピカルな味わいを堪能できる。
「クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ」は、オーダーごとにバリスタが茶葉と水をスチームして、丁寧に抽出。最後に茶こしで茶葉を濾し、氷の上から急冷させて仕上げる新しいクラフトアイスティーの体験を楽しめる。パイナップルの爽やかな風味に、バラやマリーゴールドなどのボタニカルが重なり合い、華やかさが広がる一杯だ。
自宅用やギフトとしてもティバーナの味わいが楽しめるように、「スターバックス ティバーナ パイナップル コナ ポップ（箱入り／80g）」も定番アイテムとして常時並ぶ。アイスティーやホットティーなど、好みに応じて楽しめる。取り扱い店舗は、スターバックス ティー ＆ カフェ全国30店舗、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京など。（modelpress編集部）
・「パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート」933円（持ち帰りの場合）／950円（店内利用の場合）
※パイナップル果汁・果肉5%未満
・「クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ」628円（持ち帰りの場合）／640円（店内利用の場合）
※少量の砂糖を加えている
販売期間：6月17日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
販売店舗：スターバックス ティー ＆ カフェ全国30店舗
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【写真】スタバ、パイン＆ココナッツの新作フロート
◆都会のオアシスをテーマにした特別なティー体験
サマーシーズン第2弾は「Urban Oasis（都会のオアシス）」をテーマに、ふっと心がほどけ、気持ちが整うようなティー体験を届ける。主役となるのは、自然豊かな南国ハワイの島々からインスパイアされて誕生した茶葉「スターバックス ティバーナ パイナップル コナ ポップ」。甘酸っぱいパイナップルとやさしい甘さのアップルに、バラやマリーゴールドの花びらやつぼみをふんだんに加えた、華やかで香り豊かな味わいが魅力。暑い夏に爽やかに楽しめるこのティーの魅力を生かしたビバレッジが並ぶ。
◆パイン ＆ ココナッツ フローズン ティー フロート
「パイン ＆ ココナッツ フローズン ティー フロート」は、カップの底にジューシーに弾けるパイナップル果肉入りジュレとオレンジマーマレードを入れ、その上に「スターバックス ティバーナ パイナップル コナ ポップ」のフローズン状のベースを注ぎ、クリーミーなココナッツクリームを重ねた。仕上げにバニラアイスクリームとココナッツチップスをトッピングし、パフェのように楽しめる特別な一杯に仕上げられている。パイナップルとオレンジの甘酸っぱさに、なめらかなコクが溶け合い、夏にぴったりのトロピカルな味わいを堪能できる。
◆クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ
「クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ」は、オーダーごとにバリスタが茶葉と水をスチームして、丁寧に抽出。最後に茶こしで茶葉を濾し、氷の上から急冷させて仕上げる新しいクラフトアイスティーの体験を楽しめる。パイナップルの爽やかな風味に、バラやマリーゴールドなどのボタニカルが重なり合い、華やかさが広がる一杯だ。
◆店舗の味を自宅でも楽しめる
自宅用やギフトとしてもティバーナの味わいが楽しめるように、「スターバックス ティバーナ パイナップル コナ ポップ（箱入り／80g）」も定番アイテムとして常時並ぶ。アイスティーやホットティーなど、好みに応じて楽しめる。取り扱い店舗は、スターバックス ティー ＆ カフェ全国30店舗、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京など。（modelpress編集部）
◆商品情報
・「パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート」933円（持ち帰りの場合）／950円（店内利用の場合）
※パイナップル果汁・果肉5%未満
・「クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ」628円（持ち帰りの場合）／640円（店内利用の場合）
※少量の砂糖を加えている
販売期間：6月17日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
販売店舗：スターバックス ティー ＆ カフェ全国30店舗
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