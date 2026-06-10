グリーンエナジー＆カンパニー<1436.T>は一時ストップ安水準となる前営業日比４００円安の１３８６円に売られた。９日の取引終了後、２６年４月期の連結決算の発表にあわせて、２７年４月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は２１５億円（前期比１７．１％増）、営業利益予想は１４億５０００万円（同２１．７％増）と２ケタの増収増益を計画しているものの、増益率が前期の水準を下回っており、やや物足りないと受け止めた売りが優勢になっている。なお、２６年４月期は売上高が１８３億５８００万円（前の期比５８．０％増）、営業利益が１１億９１００万円（同２．２倍）だった。



今期は系統用蓄電所の開発を加速することで売り上げを拡大するとともに、収益性の改善による利益成長を重視する経営への移行を進める。期末一括配当予想については６円とし、２６年５月１日の１株につき３株の割合での株式分割後ベースで実質１円の増配を見込んでいる。



出所：MINKABU PRESS