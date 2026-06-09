ギタリストの布袋寅泰（64）が、9日、Instagramを更新。14年間使用していたプライベート・スタジオを披露し、話題を呼んでいる。

【映像】布袋寅泰のロンドンの自宅やプライベートスタジオ（複数カット）

これまでInstagramでは、妻で歌手の今井美樹（63）との結婚記念日を祝う様子や、長女の肩を抱いた親子ショット、イギリス・ロンドンの自宅など、プライベートについても発信してきた布袋。

長年使用したプライベートスタジオ公開

2026年6月9日の投稿では、「渡英から14年間プライベート・スタジオとして間借りしていたメトロポリス・スタジオから引っ越しをした」と報告。続けて、「7枚のアルバムと、その他数多くのプロジェクトの制作に通った思い出深い場所から出てゆくのは、とても寂しく感慨深いものがあるが、これも次へのステップ。45周年のツアーが始まる前に区切りをつけたかった。清志郎さんと真夜中のセッションをしたこともある。人生には区切りがつきものだ。ここにまつわる逸話はいつかどこかでゆっくり語りたいと思う。思い出にありがとう。乾杯。」とつづり、スタジオの写真も公開している。

この投稿にはファンから「僕が夢中になった数々の楽曲が生まれた場所。ファンとしても感慨深いです」「新しい曲、物語が生まれそうですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）