お得感が話題の「朝サイゼ」、埼玉県に対象店舗追加！6月1日に駅チカ「大宮西口シーノ店」で開始したよ。

ファミリーレストランのサイゼリヤが一部の店舗で実施している「朝サイゼ」。2026年6月1日から、新たに埼玉県の「大宮西口シーノ店」でも提供が始まりました。

埼玉県では「越谷ツインシティ店」「浦和西口店」に続く3店舗目です。

ドリンクバー付きで300円〜

「朝サイゼ」は、「焼きシナモンフォッカチオ コンビ」（ドリンクバー付き・300円）や「パンチェッタとチーズのパニーニ コンビ」（ドリンクバー付き・400円）など、手頃な価格が嬉しい朝食限定メニューです。

SNSでは「かなりお得だし、シナモンフォッカチオ美味い」「ドリンクバー付で350円は確かに安い」「安いのにドリンクバーも付いてて最強でした」など、お得感が好評を呼んでいます。

「大宮西口シーノ店」の場所は、さいたま市大宮区桜木町1-10-17 シーノ大宮サウスウィング2F。販売時間は7時から10時まで。

埼玉屈指の巨大ターミナル駅（大宮駅）から徒歩圏内の店舗なので、大宮ユーザーはうれしいですね。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）