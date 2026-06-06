ホットケーキミックスを使えばびっくりするほど簡単にできる！もっちりチョコバナナクレープ

おうちでカフェ気分を味わいたい日にぴったりなのが、ホットケーキミックスで作るチョコバナナクレープです。難しそうに見えるクレープも、ホットケーキミックスを使うととっても簡単♪思い立ったらすぐできる手軽さも魅力ですよ。今回は、お菓子作り初心者の方にも失敗しにくく、美味しく仕上がるコツをご紹介します。

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もっちりチョコバナナクレープを作るのにかかる時間 約33分

もっちりチョコバナナクレープのカロリー 約250kcal／1個

ホットケーキミックスで失敗しらずのクレープ生地

クレープは、生地作りが難しそうなイメージがありますよね。

でもホットケーキミックスを使えば、そのハードルをグッと下げる事ができます。

計量もシンプルで、材料も簡単に揃うものばかり。調理器具も家にあるもので作れるので、お菓子作り初心者さんでも失敗しにくくておすすめです。

チョコバナナクレープの材料（8個分）

・ホットケーキミックス 100ｇ

・卵 1個

・牛乳 200cc

・無塩バター（有塩バターかマーガリンでも可） 20g

・サラダ油 適量

・生クリーム 200cc

・グラニュー糖 大さじ2

・バナナ 2〜3本

・チョコレートソース お好みで

下準備

・耐熱容器に無塩バターを入れふんわりラップをして電子レンジ600wで約20秒加熱して溶かしておく。

・バナナは皮を剥いて斜め薄切りにする。

チョコバナナクレープの作り方

ボウルにホットケーキミックスと牛乳、溶いた卵を入れて泡立て器でよく混ぜる。

溶かしバターを加えさらに混ぜる。ボウルにラップをかけて冷蔵庫で30分以上休ませる。（生地を休ませることでクレープ生地が破れにくくなる。）

フライパンにサラダ油をを入れ、刷毛で全体に広げる。中弱火にして生地の1/8量を流し入れフライパンを傾けて生地を全体に広げる。

生地の縁がきつね色になったら裏返して20秒焼いて取り出す。これを計8枚作る。

ボウルに生クリームとグラニュー糖を入れてボウルの底を氷水で冷やしながら8分立てになるまで泡立てホイップクリームを作る。

クレープの生地を食べやすい大きさに折って、ホイップクリームとカットしたバナナ、チョコソースの順にかけて頂く。

チョコバナナクレープが完成しました！

チョコ×バナナはクレープの王道コンビ。シンプルだけど間違いない美味しさですよね。

お好みで、コーンフレークをのせるともちもち生地のクレープと、カリッとした歯応えのコーンフレークの食感の違いが楽しく、より美味しくいただけるのでおすすめです。

おうち時間が楽しくなるアレンジアイデア

基本のチョコバナナクレープができたら、ぜひいろんなアレンジも楽しんでみてください。

たとえば、バナナの代わりにいちごやキウイを使えば、さっぱり系のクレープに早変わり。チョコソースをキャラメルソースに変えるのもおすすめです。

暑い日には、アイスクリームをトッピングするのも最高！クレープの皮で、ホイップクリームとジャムを巻いてラップで包み、冷凍庫で凍らせるとクレープアイスの出来上がり。

一度に食べきれない時の保存方法におすすめです。

家族や友人と一緒に「セルフクレープパーティー」をするのも楽しいアイデア。具材をいくつか用意して、好きなように巻いて食べるスタイルにすると盛り上がる事間違いなしです。

クレープは見た目も可愛くて、作る過程も楽しめるスイーツ。ホットケーキミックスを使えば、思った以上に手軽にチャレンジできます。

忙しい日でも、ちょっとした時間で作れるので、ぜひ気軽に試してみてくださいね。

※記事内のカロリー表示は文部科学省「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年」をもとにAIにより算出したものです