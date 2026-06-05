4日に梅雨入りし、これからの時期に重宝しそうなのが雨対策グッズです。梅雨の悩みを解決してくれる画期的なアイテムも登場しています。



4日、平年より2日早い梅雨入りが発表された中国地方。雨対策グッズの売り上げも伸び始めているといいます。



■ハンズミナモア広島店 岡田 育子 さん

「オススメしたいのがSTTA（スッタ）という商品。吸水スポンジが付いていて、雨で濡れたカバンや服などを拭くと吸水してくれる。」





吸水力は、バスマットなどに使われる珪藻土の6倍といいます。ベンチに付いた水たまりも一瞬で吸い取り、スポンジを絞れば何度でも利用できるという便利アイテムです。一方、定番の折り畳み傘には画期的な商品が登場しました。■ハンズミナモア広島店 岡田 育子 さん「『無双』というシリーズ、畳みにくいという悩みを解決した傘。折りじわが付いていて巻くだけでキレイに畳める。」キャッチコピーは「3秒で折りたためる傘」。値段は高めですが、強度や耐熱性に優れた素材が使われていて、長持ちするのも特徴だということです。■ハンズミナモア広島店 岡田 育子 さん「（客が）畳むのを諦めた傘。これが普通で、畳むとこんな感じになる。この差になる。高校生のお母さんから『息子が畳みたくないから使ってくれない』という話を聞いて、オススメしたら『これなら使ってくれる』と言っていた。」これからの梅雨の時期、対策グッズが活躍する場面が増えそうです。【2026年6月5日 放送】