“梅雨入り”で気になる雨対策グッズ 画期的な商品も・・・
4日に梅雨入りし、これからの時期に重宝しそうなのが雨対策グッズです。梅雨の悩みを解決してくれる画期的なアイテムも登場しています。
4日、平年より2日早い梅雨入りが発表された中国地方。雨対策グッズの売り上げも伸び始めているといいます。
■ハンズミナモア広島店 岡田 育子 さん
「オススメしたいのがSTTA（スッタ）という商品。吸水スポンジが付いていて、雨で濡れたカバンや服などを拭くと吸水してくれる。」
一方、定番の折り畳み傘には画期的な商品が登場しました。
■ハンズミナモア広島店 岡田 育子 さん
「『無双』というシリーズ、畳みにくいという悩みを解決した傘。折りじわが付いていて巻くだけでキレイに畳める。」
キャッチコピーは「3秒で折りたためる傘」。値段は高めですが、強度や耐熱性に優れた素材が使われていて、長持ちするのも特徴だということです。
■ハンズミナモア広島店 岡田 育子 さん
「（客が）畳むのを諦めた傘。これが普通で、畳むとこんな感じになる。この差になる。高校生のお母さんから『息子が畳みたくないから使ってくれない』という話を聞いて、オススメしたら『これなら使ってくれる』と言っていた。」
これからの梅雨の時期、対策グッズが活躍する場面が増えそうです。
【2026年6月5日 放送】