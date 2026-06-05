新たな音楽活動へ向けた準備期間として活動の一時休止を発表していた清 竜人が、本日6月5日に活動再開を発表した。

昨年12月に行われた清 竜人25ラストライブ以降、公の場での活動を行っていなかった清だが、自身の誕生日にXへ投稿した「Coming soon」のポストをきっかけに、新たな活動への注目が集まっていた。

その後公開されたティザー映像では、不思議なキャラクターや謎の双子の少女たちが“竜人くん”を探し回るショート動画が連日公開。そして本日、その正体となる新グループ「清 竜人FRIENDS」(きよし りゅうじん ふれんず) の結成が発表された。

メンバーは清 竜人に加え、双子の女の子・しおんとかのん、そしてキャラクターのシケモックとルービーの計5名。彼らは“竜人くんのお友達”として集まった仲間たちであり、人間とキャラクターが同じグループのメンバーとして活動するという、これまでに例を見ないユニークな編成となっている。

あわせて公開されたアーティスト写真では、ドレッドヘアにイメージチェンジした清 竜人の姿も披露された。作品ごとに音楽性やビジュアルを大きく変化させてきた清だが、今回もまたこれまでの活動とは異なる新たな表現に挑戦する。

そしてグループの初お披露目公演となる、清 竜人FRIENDS＜1stワンマンライブ＞の開催も決定。8月8日(土) 東京・渋谷WWWX、8月23日(日)大阪・梅田Shangri-Laの2会場で実施される。チケットはイープラスにて現在先行抽選受付中。(〜6月14日(日) 23:59まで)ライブでは清 竜人FRIENDSとして制作された新曲10曲以上の初披露を予定しており、その全貌をいち早く体感できる機会となる。

さらに、本日6月5日(金) 20:00からは、清 竜人本人によるYouTube LIVE配信の実施も決定している。活動再開についてや、ティザーで話題となっていたキャラクターやメンバーについても本人の言葉で語られることになりそうだ。

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■清 竜人コメント

みんな久しぶり〜！ど派手に活動再開するよ〜♪

さて新グループ！！！

『清 竜人FRIENDS』大結成！！！

竜人、しおん、かのん、シケモック、ルービーの5人で世界にハッピーを届けるよ！

最高のグループなので、ぜひ観てね〜！！！

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■清 竜人FRIENDS ＜1st ワンマンライブ＞

■日時/会場

[東京]

日程：2026年8月8日(土)

時間：開場16:45 / 開演17:30

会場：渋谷WWWX [大阪]

日程：2026年8月23日(日)

時間：開場16:45 / 開演17:30

会場：梅田Shangri-La ▼チケット

特典付きチケット：12,500円(税込)

一般チケット：8,000円(税込)

U25チケット：4,500円(税込)

※各ドリンク代別

※3歳未満 乳幼児 入場不可

※未就学児無料

※U-25チケットは、入場時に年齢確認のため顔写真付き身分証明書の提示が必要 ▼抽選先行(イープラス)

受付期間：6月5日(金) 18:00 〜 6月14日(日) 23:59

https://eplus.jp/kiyoshiryujin/

※抽選先行は、クレジットカード決済のみ可となります。 ▼特典付きチケット 特典内容

・特典付きチケット限定 Tシャツプレゼント

・一般チケットのお客様よりも先にご入場いただける権利