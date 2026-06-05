5日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1027、値下がり銘柄数336と、値上がりが優勢だった。



個別ではＦＤＫ<6955>がストップ高。デュアルタップ<3469>、ニッポン高度紙工業<3891>、イーソル<4420>、北興化学工業<4992>、ニレコ<6863>など13銘柄は年初来高値を更新。ＴＢグループ<6775>、助川電気工業<7711>、日本ギア工業<6356>、湖北工業<6524>、菊池製作所<3444>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＴＡＮＡＫＥＮ<1450>、オーテック<1736>、森組<1853>、日和産業<2055>、北浜キャピタルパートナーズ<2134>など52銘柄が年初来安値を更新。Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>、クオンタムソリューションズ<2338>、さいか屋<8254>、テクノフレックス<3449>、ヒラノテクシード<6245>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース