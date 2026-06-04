SNS上で、「猫にヨガパンツを履かせる」という驚きの画像が多数投稿されています。「猫にストレスになるのでは？」「かわいそう」という声も上がっていますが、実は生成AIで作成された画像でした。

【画像】やば…破壊力スゴイ（笑） 「ヨガパンツを履いた猫」を見る！（6枚）

「猫にヨガパンツ」が飼い主の間でブームに

「X」上では、「猫にヨガパンツを履かせるのがはやってるらしい…？」「話題の猫ヨガパンツをうちの子に履かせてみた」と、ヨガパンツを履いた猫の写真が続々と投稿されています。

生成AIで作られた画像を“本当に履かせている”と思った人も多く、「猫用ヨガパンツが売ってるの？」「うちの猫にも履かせたいんだけどどこにある？」「猫専用のヨガパンツを履かせているのか、人間用なのかが気になる」という疑問が寄せられています。

「履かせるの嫌がりませんか？」「これ本物？」などの質問に対し、愛猫のヨガパンツ写真を投稿しているユーザーは、「ちなみにAIで履かせています」「虐待ではなくAIです」と補足しています。

画像を見た人からは、「私のタイムライン、ヨガパンツだらけ」「美脚過ぎるのやめて（笑）」「かわいすぎて爆笑」「おなか痛い」「ムチムチィ！！！」と、ブームを楽しむコメントが相次いでいます。